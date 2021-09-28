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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup rövanştan umutlu

#Beşiktaş#Oğuzhan Özyakup#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaşta Oğuzhan Özyakup rövanştan umutlu

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Ajax maçının ardından konuştu.

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Eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini belirten Oğuzhan, "Eksiklerle geldik, bunun farkındaydık. Ajax'ın ne kadar güçlü takım olduğunu biliyorduk. Maça biraz zor başladık. Ajax'ın baskılı başlayacağını biliyorduk. 2-0 öne geçtiler. İkinci yarı biraz daha önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlara girdik. Gol bulduk ama tartışmalı bir faul düdüğü çaldı. Elimizden geleni yaptık, çalışmaya devam edip daha iyi olacağız. Elimden geleni yapıyorum, takım olarak özellikle ikinci yarı daha ileride oynadık. Ajax da 2-0 önde olduğu için geri çekilmiş olabilir. Pozisyonlar bulduk ama skoru bulamadık. Buralara belki daha da alışmamız lazım. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

"EVİMİZDE YENME GÜCÜMÜZ VAR"

Ajax'ı Vodafone Park'ta yenecek güce sahip olduklarını kaydeden Oğuzhan, "Gerçekçi olmamız gerekiyor. Bu Ajax'ı evimizde yenme gücümüz var. Önce Lizbon maçı var. Onlara karşı 2 maç üst üste oynayacağız. Oradan 6 puan almamız gerekiyor. Maç maç düşünüp elimizden geleni yapacağız. Olabildiğince çok puan alıp duruma bakacağız. Çok zor bir süreçten geçiyoruz, çok maç var. Biz de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Önümüzde çok zor bir Sivas maçı var. Şimdi İstanbul'a dönüp ona hazırlanacağız." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Oğuzhan Özyakup#Şampiyonlar Ligi