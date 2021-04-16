Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup depremi!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Müsabakanın başında sakatlık yaşayan Oğuzhan, köşeye değişiklik işareti yaptı.
Oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup, yerini 18. dakikada Mensah'a bıraktı.
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Oğuzhan Özyakup'un aşil tendonunda problem olduğu öğrenildi.
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiş ve ameliyat edilen milli futbolcu sezonu kapatmıştı.
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