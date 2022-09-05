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Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün: "Yapmadığım eylemin özrü de olamaz"

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#Beşiktaş#Oğuzhan Akgün#Ankaragücü
Beşiktaşta Oğuzhan Akgün: Yapmadığım eylemin özrü de olamaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 02:09

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürürken karşılaşma sonrası olaylar çıktı.

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Bir taraftarın sahaya girerek Beşiktaşlı oyunculara tekme attığı attığı olay sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, siyah beyazlı camiadan özür dilerken Oğuzhan Akgün'ün küfür ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün, yaptığı açıklamayla kendini savundu.

Rakip takımdan kimseye küfür etmediğini belirten Oğuzhan, "Yaşanan olaylar ve ismimin geçtiği demeçler ile ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz." ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK

Oğuzhan'ın bu paylaşımından sonra Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı genç oyuncuya destek paylaşımında bulundu.

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#Beşiktaş#Oğuzhan Akgün#Ankaragücü

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