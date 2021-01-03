Beşiktaş'ta ocakta 3 isim yolcu; Lens, Douglas ve Isimat-Mirin

Ligin ilk yarısı için TFF’ye bildirilen listeye yazılmayan futbolculardan sadece Boyd ikinci devre kadroya alınacak, Lens, Douglas ve Isimat-Mirin en kısa sürede gönderilecek.

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF’ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.

4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sözleşmeleri Haziran 2022’de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin’le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor’un, Douglas’la da Denizlispor’un ilgilendiği bildirildi. Yıllık 2.2 milyon Euro’luk garanti ücreti nedeniyle Türkiye’den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan Lens ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi. Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek. Diğer taraftan Beşiktaş’ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.

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