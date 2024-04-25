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Beşiktaş'ta Nuri Şahin sesleri! Hasan Arat ile telefonda görüştü

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#Beşiktaş#Nuri Şahin#Hasan Arat
Beşiktaşta Nuri Şahin sesleri Hasan Arat ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 19:57

Fernando Santos ile yollarını ayıran ve sezonu Serdar Topraktepe önderliğinde tamamlayacağını açıklayan Beşiktaş'ta yeni sezon için Nuri Şahin ismi gündemde. Genç teknik adamla ilk görüşme yapıldı.

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Sezona Şenol Güneş'le başlayan, daha sonra Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalışan Beşiktaş, Portekizli teknik adamla da yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti.

Siyah-beyazlı kulüpte yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Maurizio Sarri'yi gündemine aldığı belirtilen Hasan Arat yönetiminin Nuri Şahin'i de listenin başlarına aldığı belirtildi.

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HASAN ARAT İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ertan Süzgün'ün haberine göre Hasan Arat, Nuri Şahin ile bir telefon görüşmesi yaptı ve yeni sezonla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Sezon ortasında Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcısı olan genç teknik adam, Terzic'in göreve devam edeceği denklemde Beşiktaş'a sıcak bakabilir.

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"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DÖNECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde Coaches' Voice'e samimi bir röportaj veren Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyeriyle ilgili şunları söylemişti:

Kendimi yardımcı antrenör olarak görmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum. Dortmund benim için farklı. Burası benim kulübüm, benim şehrim, hikayemin bir parçası.

Beşiktaşta Nuri Şahin sesleri Hasan Arat ile telefonda görüştü

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#Beşiktaş#Nuri Şahin#Hasan Arat

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