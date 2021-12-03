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Beşiktaş'ta N'Sakala, Ljajic ve Lens'in mesajı kime? Sergen Yalçın ve yönetim...

#Beşiktaş#Lens#Ljajic
Beşiktaşta NSakala, Ljajic ve Lensin mesajı kime Sergen Yalçın ve yönetim...
İsmail ER

Fabrice N’Sakala dün tesislerden paylaştığı videoda “Hala fitiz, merak etmeyin” derken görüntülerde Adem Ljajic’in bacak bacak üstüne atmış halde, Jeremain Lens’in ayakta telefonla uğraşması siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in keyfi yerinde. Siyah beyazlılarda geçen sezondan bu yana kadro dışı bırakılan Lens, sezon başında lisansı askıya alınan Ljajic ve Trabzonspor maçının ardından kadro dışı kalan N’Sakala çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

TARAFTAR TEPKİLİ

Dün Fabrice N’Sakala diğer oyuncu ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden bir paylaşım yaparken bu video özellikle taraftarlardan büyük tepki çekti.

Videoda takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic’in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefon görülürken ayakta duran Lens’in de yine takım arkadaşı gibi telefonuyla ilgilendiği görülüyor.

BURADAYIZ, ÇALIŞIYORUZ

Fransız futbolcunun videoda “Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin” ifadelerini kullanması tepkileri daha arttırdı.

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#Beşiktaş#Lens#Ljajic

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