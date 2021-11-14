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Beşiktaş'ta N'Sakala depremi! Yönetim kararını verdi...

#Beşiktaş#Fabrice N'sakala#Transfer
Beşiktaşta NSakala depremi Yönetim kararını verdi...
İsmail ER

Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Fabrice N’Sakala'nın kadro dışı bırakılacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun uygun bir teklif gelmesi halinde devre arasında başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi de gündemde...

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Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta devre arasında operasyon beklenirken, özellikle Fabrice N’Sakala’nın topun ağzında olduğu belirtildi. Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan’a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılacağı iddia edildi.

Halen Demokratik Kongo Milli Takımı kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya İstanbul’a geldiğinde kararın tebliğ edileceği bildirildi. Teknik heyetin gözünden düşen N’Sakala’nın teklif gelmesi halinde devre arasında gönderilmesi de gündemde.

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Beşiktaş’ın 2020 Ağustos’unda transfer ettiği Fabrice N’Sakala geçen sezon 35 maçta forma giyerek takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. N’Sakala bu sezon 7 maçta şans bulabildi.

Kartal’da teklif gelmesi halinde Lens, Douglas ve Ljajic’in de devre arası gönderilmesi planlanıyor.

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#Beşiktaş#Fabrice N'sakala#Transfer

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