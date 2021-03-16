Beşiktaş'ta N'Koudou: "Fenerbahçe maçı zor olacak"

Fenerbahçe derbisinin zor geçeceğini belirten N'Koudou, "Bütün takımı kutluyorum. Herkesin emeğine sağlık. Finale çıkmayı camiaya hediye edebiliriz. Kazanıp finale çıkmak güzel. Şimdi dinlenip pazar günkü büyük maça hazırlanacağız. Takımdaki havada Fransızca konuşan futbolcuların etkisi var. Hepimiz çok güleryüzlü insanlarız. Ben de komik olmaya çalışıyorum. Çok yakın arkadaşlarız, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçı zor olacak ama öncelikle fiziken ve zihnen dinlenmemiz lazım. Maça daha çok var. Bu arada Bernard Mensah geçtiğimiz gün büyük annesini kaybetmişti. Galibiyeti ona armağan ediyoruz. Bütün kalbimizle onunlayız." dedi.

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