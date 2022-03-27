Beşiktaş'ta neden Valerien Ismael tercih edildi? Teknoloji ile futbolu buluşturan hoca

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Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael’i getiren Beşiktaş’ta yönetim ve camia Fransız teknik adamdan oldukça umutlu... Ismael’in gelişi camiada büyük heyecana yol açarken siyah beyazlı yönetim yeni çalıştırıcısına çok güveniyor. Teknik direktör arayışlarında ince eleyip sık dokuyan yönetim, birçok artısı bulunan Ismael’e teklif götürmeye karar verdi. Deneyimli teknik adamın da büyük bir heyecanla gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. İşte Beşiktaş yönetiminin hoca olarak Valerien Ismael’i tercih etme nedenleri...

1- AKADEMİ ÇIKIŞLI BİR İSİM

Saha içi organizasyonunda özellikle akademi çıkışlı hocalar son dönemde çok başarılar. Ismael de akademi çıkışlı bu teknik adamlardan biri...

2- BİLİMSEK YAKLAŞIMI VAR

Teknoloji ile futbolu buluşturan ve görev aldığı her takımda oyuncu-takım performansına bilimsel yaklaşımlar getiren bir antrenör.

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3- TAKIMI FİZİKEN GELİŞTİRECEK

Türk takımları ile Avrupa takımları arasındaki en belirgin fark saha içi organizasyonu, güç ve tempo farkı. Beşiktaş çok koşan takımlar arasında 17. sırada. Bu farkı kapatacak ve gelişimi sağlayacak bir antrenör. Onun takımları hep böyle oynuyor.

4- ÜÇ DİL BİLİYOR

Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmesi takım içinde her oyuncu ile bire bir diyalog kurabilme kabiliyeti getiriyor. Beşiktaş’ta da bu konuda büyük avantaj sağlayacak.

5- DÖNÜŞÜM SAĞLAYABİLECEK BİRİ

Gelecek sezon takımdan çok fazla oyuncu ayrılacak. Valerien Ismael yeni bir takımı istediği şekle ve organizasyona hazırlamakta usta bir isim. Bu dönüşümü sağlayabilecek birikime sahip.

6- ZOR DÖNEMDE HEMEN GELDİ

Beşiktaş'ın listesinde sekiz teknik direktör vardı ancak Valerien Ismael’i öne çıkaran bir başka unsur, bu dönemde takımın başına hemen geçebilmesi oldu.

7- PLAN VE PROJELERİ VAR

Birçok projeye sahip bir teknik direktör... Örneğin sezon bitiminde kiralık oyuncularla ilgili, kadronun yeniden yapılandırılması konusunda plan ve projeler üretecek.

8- OYUNCULARLA İLETİŞİMİ ÇOK İYİ

Antrenmanlarda tam bir lider. Onun için disiplin her şeyin önünde geliyor ve asla taviz vermiyor. Bununla beraber futbolcu ilişkileri mükemmel.

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