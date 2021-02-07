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GeriFutbol Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan Cenk Tosun yorumu! 'Daha güçleneceğiz'
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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 21:58 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan Cenk Tosun yorumu! 'Daha güçleneceğiz'

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Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan Cenk Tosun yorumu! 'Daha güçleneceğiz'
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Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Beşiktaş-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Necip Uysal, "Benim için çok zor maçtı, son 4 maçtır süre almadım, hocamızın takdiri tabii ki. Konyaspor karşısında 70 dakika 10 kişi oynadık, bu çok zor bir durum ama vazgeçmedik ve kazandık. Önümüzde çok zor maçlar" dedi.

'BİZE ÇOK KATKI SAĞLAYACAK'

Necip Uysal sözlerini, "Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak, kendisi pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayacak. Cenk'e de Beşiktaş camiasına da transfer hayırlı olsun" ifadeleriyle tamamladı.

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