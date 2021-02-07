Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan Cenk Tosun yorumu! 'Daha güçleneceğiz'

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Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Necip Uysal, "Benim için çok zor maçtı, son 4 maçtır süre almadım, hocamızın takdiri tabii ki. Konyaspor karşısında 70 dakika 10 kişi oynadık, bu çok zor bir durum ama vazgeçmedik ve kazandık. Önümüzde çok zor maçlar" dedi.

'BİZE ÇOK KATKI SAĞLAYACAK'

Necip Uysal sözlerini, "Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak, kendisi pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayacak. Cenk'e de Beşiktaş camiasına da transfer hayırlı olsun" ifadeleriyle tamamladı.