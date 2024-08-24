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Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! 6 ay...

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Sakatlık
Beşiktaşta Necip Uysal şoku 6 ay...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 14:45

Beşiktaş, takım kaptanlarından Necip Uysal'ın sakatlandığını açıkladı. Deneyimli futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarından bir sakatlık yaşadığı ifade edildi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan ve tur şansını İstanbul'a bırakan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah - beyazlılar, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'tan yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

6 AY...

TRT Spor'un haberine göre Necip Uysal, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş formasıyla 461 maça çıkan Necip Uysal, 6 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Sakatlık

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