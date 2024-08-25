Beşiktaş'ta Necip Uysal depremi! Rekor sezonunu oynuyordu, kötü haber geldi

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Beşiktaş’ta sakatlık şoku. Siyah beyazlı takımın kaptanı, antrenmanda sol dizinden bir sakatlık geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın bugün (dün) gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BEŞiKTAŞ’TA REKOR SEZONUNU OYNUYORDU

Tecrübeli futbolcunun sahalardan 6 ay uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş’ta 16. sezonuna başlayan ve Rıza Çalımbay’ın rekoruna ortak olan Necip, bu sezon Sadece Samsunspor maçında 45 dakika sahada kaldı. Birçok mevkide oynayan ve joker görevi üstlenen Necip, siyah beyazlı takımda tüm kulvarlarda 461 resmi maça çıktı 6 gol atıp, 18 asist yaptı.