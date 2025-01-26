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Beşiktaş'ta Ndour kadroya alınmadı! Ayrılık an meselesi

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#Transfer#Beşiktaş#Cher Ndour
Beşiktaşta Ndour kadroya alınmadı Ayrılık an meselesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:23

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Cher Ndour maç kadrosuna dahil edilmedi. Transfer görüşmelerinde bulunan İtalyan orta saha oyuncusunun kısa süre içinde siyah-beyazlı kulüpten ayrılması bekleniyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlıların karşılaşma öncesi açıklanan kadrosunda, transfer görüşmelerinde bulunan Cher Ndour yer almadı.

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Bonservisi PSG'de bulunan İtalyan orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini kısa süre içinde feshetmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE DE NDOUR'UN SATIŞINI BEKLİYOR!

Paris Saint-Germain'in kiralık gönderilen oyuncu limitinde yer açmak için Cher Ndour'u bir İtalyan kulübüne satacağı belirtiliyor.

Fransız devinin Ndour'u satmasının ardından Skriniar'ın Fenerbahçe'ye kiralık transferinin önündeki engel de kalkmış olacak.

CHER NDOUR'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezon başında PSG'den kiralanan Cher Ndour, Beşiktaş formasını bugüne dek 22 kez giyerken 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Beşiktaş#Cher Ndour

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