Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu şov! Hem attı hem attırdı

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Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampındaki son maçında Avusturya ekibi Grazer AK ile kozlarını paylaştı.

Sportplatz Lannach Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde rakibine gol yağdıran Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimlerin başında Mustafa Erhan Hekimoğlu geldi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzalayan genç yetenek, attığı goller ve oyunuyla parmak ısırttı.

Gözden Kaçmasın Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı Haberi görüntüle

ÖNCE EŞİTLEDİ SONRA ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmada henüz 3. dakikada geriye düşen Beşiktaş, müsabakanın 10. dakikasında Semih Kılıçsoy'un asisti ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golüyle skoru eşitledi.

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Genç forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu golle Beşiktaş A Takımı formasıyla ilk golünü kaydetti.

Semih Kılıçsoy gibi güçlü fiziğiyle dikkat çeken 17 yaşındaki 1.86'lık golcü, ilk golden 3 dakika sonra bir kez daha sahne alarak Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Müsabakanın 13. dakikada Milot Rashica'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şut çıkaran Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

GOLLERİNİ ASİSTLE SÜSLEDİ

Grazer AK savunmasına Semih'le birlikte zor anlar yaşatan Mustafa, mücadelenin 20. dakikasında Milot Rashica'nın golünde asisti yapan isim oldu ve gollerini bir de asistle süsledi.

SÖZLEŞME UZATMIŞTI

Beşiktaş, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığı belirtildi.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde siyah-beyazlı formayla başarı dilediği aktarıldı.