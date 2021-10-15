Beşiktaş'ta Murat Şahin'den yenilgi yorumu: 'Doğru yapamadık'

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Süper Lig'de 9. haftada Başakşehir'e 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Şahin'in açıklamaları;

İlk yarıda takım halinde hiçbir şeyi doğru yapamadık. Bu da boşa geçen 45 dakikaya sebep oldu. İkinci yarı hamlelerle birlikte tepki verdik, skoru da yakaladık.

BU KADAR GOL YEMEMELİYİZ

İyi oyun, kötü oyun tartışılabilir ama bu seviyelerde bu kadar kolay 2 gol yemememiz lazım. Bize yakışmadı.

HAKEMLİK ÇOK BİR ŞEY YOK

Bir elle pozisyon var, bir Vida'nın çekilme pozisyonu var. Çok görmediğim için bir şey demeyeceğim ama hakemlik çok bir şey yok, genel anlamda bugün üzgünüz. İstediğimiz oyunu sergileyemedik