Beşiktaş'ta Montero ilk haftaya yetişecek!

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Yeni sezon hazırlıklarına İspanya’da devam eden Beşiktaş’ta dizinden sakatlanan Francesco Montero’nun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Montero’nun buna rağmen Kayseri maçına yetişeceği belirtildi. Teknik ekip, antrenman kalitesi için yeterli stoper bulunmaması nedeniyle Badra Cisse’yi kampa çağırdı. 2003 doğumlu Fildişi Sahilli savunma oyuncusu daha önceki Avusturya kampına da götürülmüştü.

ROMAIN SAISS DE SAKAT

Dizinde yaşadığı problem sonrası Avusturya’da hafif çalışmalar yapan ve hazırlık maçlarında riske edilmeyen Saiss, İspanya’daki kampın bir bölümünde yer aldı. Faslı stoperin de sakatlığının bulunması, siyah beyazlılarda teknik heyeti düşündürüyor.