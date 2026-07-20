Beşiktaş'ta Mohamed Salah sonrası sıradaki hedef Virgil Van Dijk!

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Beşiktaş'ta taraftarın heyecanla beklediği Mohamed Salah transferinde henüz imzalar atılmazken gecikmenin nedeni bizzat başkan Serdal Adalı açıkladı.

Leandro Trossard’ın stattaki imza töreninde taraftarlar “Ya Allah, Bismillah, Mohamed Salah” şeklinde tezahüratlar yaparken, sonrasında yönetim Liverpool’dan ayrılan Mısırlı yıldız için görüşme trafiğini hızlandırmış ve menajeriyle İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Siyah beyazlılar ile Mohamed Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas ile gerçekleştirilen zirvede tarafların yıllık 15 milyon euro maaş konusunda anlaştığı ifade edilmişti.

İstanbul’a gelmesi beklenen 34 yaşındaki yıldız için Serdal Adalı şu açıklamaları yaptı:

SADECE MENAJERE 5 MİLYON EURO

"Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada ‘transferin tamamlandığı’ yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi. Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35’e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah’ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz.”

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Yıllık 15 milyon euro karşılığında bitmesi beklenen transferde bu menajerlik ücretinin 5 milyon 250 bin euro olması anlamına geliyor.

SIRADAKİ TRANSFER HEDEFİ VIRGIL VAN DIJK

Salah dışında dün gündeme bir isim daha bomba gibi düştü: Virgil Van Dijk...

2018 yılından beri Liverpool forması giyen Hollandalı savunma oyuncusunun siyah beyazlıların teklifine ilk etapta ‘evet’ dediği, şartların daha detaylı konuşulması için oyuncunun menajerinin İstanbul’a davet edildiği öğrenildi.

Kulislerde konuşulan iddialara göre Hollandalı stoperin yıllık maaş beklentisi 12 milyon Euro. Liverpool’un da, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcu için en az 10 milyon Euro istediği gelen haberler arasında.

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İngiliz basınındaki iddialara göre Liverpool, artık ‘vazgeçilmez olarak görmediği’ kaptanı Van Dijk’ı iyi bir teklif karşılığında satmaya hazır.