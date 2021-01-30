Beşiktaş'ta Mirin 750 bin Euro'ya ayrılmayı kabul etti!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, sezon başında sözleşmesi askıya alınan Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yolları ayırmak için anlaşmaya vardı.

Tyler Boyd, Douglas ve Jeremain Lens ile birlikte kadro dışında kalan Fransız futbolcu ile görüşen asbaşkan Emre Kocadağ sözleşme feshi konusunda uzlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Beşiktaş, Mirin’e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek. Siyah beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin Euro ücret alacaktı.

BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇA ÇIKTI

2019’un ocak ayında 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven’den transfer edilen Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıktı.

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