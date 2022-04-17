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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten Valerien Ismael'e mesaj

#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Giresunspor
Beşiktaşta Miralem Pjanicten Valerien Ismaele mesaj

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Francisco Montero ve Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu.

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Rakip Giresunspor'un çok fazla defans yaptığını kaydeden Francisco Montero, "Çok fazla defans yapan bir takıma karşı oynadık. Zorlu bir maçtı. Defansif olarak iyiydik rakibe şans vermedik. Gol bulamadık, çok iyi kapandı Giresunspor. Alanyaspor maçından tek fark golü bulamamamızdı. Önümde alan varsa, topla direkt gitmemi istedi hoca. Ben de bunu uyguladım maçta" diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Miralem Pjanic, son toplarda iyi olmadıklarını söylerken "Bugün iki puan kaybettik. Maça kötü başladık. İlk yarı istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha iyiydik, rakibi zorladık. Son kararlarda iyi değildik belki kale önünde golü atamamamız eksikti." diye konuştu.

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Sakatlık sürecini atlattığını ve oynamak için hazır olduğunu belirten Miralem Pjanic, "5 haftalık sakatlık sürecim oldu. Hazır olarak döndüm. Bu son maçta da oynamayı bekliyorum. Hocamızın istediği şekilde takıma yardımcı destek olmak adına. Önümüzdeki maçlarda 11'de başlarsam daha etkili olabileceğimi düşünüyorum. Daha çok oynamayı umuyorum" dedi.

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#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Giresunspor

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