Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın ve Önder Karaveli sözleri! "Kimsenin suçu yok, bizi Covid-19 ve sakatlıklar bitirdi"

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Bu sezonun tartışmasız en büyük transfer bombası Miralem Pjanic’ti. Barcelona’nın sadece bir yıl önce 60 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Boşnak futbolcu, kiralık olarak Beşiktaş’a gelmişti. Hem de sembolik sayılacak bir kiralama ücreti karşılığında. Pjanic’in transferiyle birlikte Beşiktaş taraftarı, geçen sezonun çifte kupalı takımından beklentileri daha da arttı. Türkiye’de açık ara şampiyonluk ve Avrupa’da başarı bekliyorlardı. Ne var ki işler planlandığı gibi gitmedi. Beşiktaş daha sezonun ortası sayılabilecek bir dönemde hedefsiz kaldı. Peki bu hayal kırıklığının sebepleri neydi? Pjanic ile bir araya gelip, hem bu durumun sebeplerini anlattırdık hem de Türkiye’deki kariyerine ilişkin değerlendirme yaptırdık...

Tosic ‘2 kupalı takıma geliyorsun’ dedi

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Türkiye Ligi’ni anlatabilir misin? Beşiktaş’ta ne umdun, ne buldun?

Barcelona’da herkes benim İtalya’ya döneceğimi düşünüyordu. Transferin kapanmasına 12 saat vardı. Dusko Tosic aradı; Beşiktaş’ın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bana “İki kupa kazanan şampiyon takıma geliyorsun” dedi. O böyle deyince para pul, tazminat maddesi konuşmadan geldim. Özellikle sezon başında çok önemli sıkıntılar yaşadık, Covid-19 salgını ve sakatlıklar gibi. Şampiyonlar Ligi maçlarına bile gençlerle çıkmak zorunda kaldık. Burada ne teknik adamların ne yönetimlerin ne de biz futbolcuların suçu var. Kadronun önemli bölümü sakatlanınca kilitlendik ve toparlanamadık.

Türk futbolcular daha çok çalışmalı

Türkiye ligi’nde beğendiğin oyuncular var mı?

Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var. Mesela Trabzonspor’dan kaleci Uğurcan, stoper Ahmetcan, Beşiktaş’tan Rıdvan. Beşiktaş altyapısında da iyi oyurcular var ancak bunların gelişmeleri için oynamaları gerek. Sivasspor, Hatayspor ve Kayserispor’da da çok yetenekli futbolcular var.

Türk futbolcularının güçlü ve zayıf yönlerini anlatabilir misin?

Türk futbolcular teknik olarak çok yetenekli ancak çalışma ritmini yükseltmeliler. Türk oyuncular bu mantaliteye sahip olurlarsa dünyanın her takımında oynayabilirler.

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Futbol sonrası hedeflerin neler?

Başkanlık heyecan verici ama olmaz. Sportif direktörlük olabilir. Teknik direktörlük istiyorum. Ama çok daha çalışmam gerek.

FUTBOL ROTAM NET DEĞiL AMA KALBiM BEŞiKTAŞ’TA

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağın konusunda bir gelişme var mı?

Futbol rotam net değil. Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sezon sonunda Barcelona’ya geri döneceğim. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş da benim için Juventus ve Barcelona kadar önemli bir kulüp. İstanbul’un her zaman kalbimde önemli bir yeri var.

Roma ve Juventus’ta iken skora çok katkı yapıyordun. Her sezon en az 15 golde imzan oluyordu. Bu oynadığın mevkiden mi kaynaklanıyordu?

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Roma’da hücuma daha fazla çıkıyordum, Juventus’ta savunma ağırlıklı oynadım. Juventus’ta iken önümdekilere servis yapma sorumluluğu verilmişti. Hücum hattımız gerçekten kaliteliydi.

İkinci olmamak için neden yok

Bu sezon en çok sevindiğin ve üzüldüğün maçlar?

En mutlu olduğum maç, Vodafone Park’ta taraftarımızın önüne ilk çıktığım Yeni Malatya maçıydı. Taraftarların tezahüratları müthişti. Ekilendim. En çok üzüldüğüm maçlar 4-5 tane. Bazı maçları çok basitçe kaybettik. Bizim gibi takımın böyle kolay puan kaybetmemesi lazım. Çok fazla iniş çıkışımız oldu.

Sezon sonunda Beşiktaş’ı nerede görüyorsun?

Hedefimiz ilk 3. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bizim önümüzde yer alan Trabzon ve Konyaspor dahil tüm rakiplerin puan kaybedeceğine inanıyorum. Şansımızı zorlayacağız: Yetenekli oyunculara sahibiz. İkinci de olabiliriz. İkinci olmamak için neden yok. Her şey mümkün.

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TÜRKiYE, PORTEKiZ’i ELERSE HiÇ ŞAŞIRMAM

Türk Milli Takımı’nın 2022 dünya Kupası elemelerinde Portekiz karşısındaki şansını nasıl görüyorsun?

Türk Milli Takımı’nda yer alan her oyuncu ayrı bir değer. Son Avrupa Şampiyonası’na da katıldı. Anlamadığım şey, oradaki grup maçlarının kötü geçmesi. Oysa eleme turlarındaki performansları olağanüstü idi. Portekiz çok güçlü bir kadroya sahip. Zor ama kazanmamaları için neden yok. Yetenek, tecrübe, her şey var. Türkiye sürpriz yaparsa hiç şaşırmam.

BiRi ADALETLi DiĞERi DiSiPLiNLi

Bugüne dek çalıştığın en iyi teknik direktör hangisiydi?

Birçok isim adam var. Bunların başında Massimiliano Allegri gelir. Sergen Yalçın çok olgun, anlayışlı ve adaletli forma dağıtan bir teknik adamdı. Görevde iken büyük sıkıntılara göğüs gerdi. Önder Karaveli de Beşiktaş’tan yetişmiş ve kendisini çok iyi yetiştirmiş. Göreve geldiği günden bu yana disiplinli ve oyunu çok iyi okuyor. Takım olarak çok mutluyuz.

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Oyununla ilgili en çok eleştiriyi kimden ya da kimlerden alıyorsun?

Her maç sonrasında oğlum edin Pjanic futbolumu acımasızca eleştirir. Ben baba olarak sürekli onu eleştirdiğim için o da beni eleştiriyor! Benim eksik yönlerimi hatırlatıyor. O da futbolcu olacak galiba, çok istekli.

O FiNALDE DÜNYAM YIKILDI

“2017’de Juventus’ta oynarken Real Madrid’e 4-1 yenildiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi finalini asla unutamam. Maçı kaybedince uzun süre kendime gelemedim. Finale kadar çıkıp kaybetmek inanılmaz bir dram. Dünya başıma yıkıldı diye düşündüm. Allah hiçbir sporcuya böyle bir üzüntü yaşatmasın. Gerçekten insan çok etkileniyor."

SAVAŞ DURMALI GÖZYAŞI DÖKÜYORUM

"Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana insanlık için gözyaşı döküyorum. Hele çocukları görünce içim kanıyor. Hiçbir çocuk bu kâbusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaş durdurulmalı. Küçük yaşta savaşın insanlığa neler yaşattığına şahit oldum. Özellikle siren seslerini her duyduğumda insanlığın yaşadığı dramı ve acıları hissediyorum.”

ŞÜKRiYE TUTKUN VE FERHAT GÖÇER’i SEVERiM

Hangi tür müzikleri ve şarkıcıları seversin? Boşnak müziklerini severim. Türk müziğinde de birçok sanatçıyı zevkle dinliyorum. Sözlerini anlamasam da, Şükriye Tutkun, Ferhat Göçer ve Sibel Can kulağıma hoş gelen, duygusal müzikler yapıyorlar.