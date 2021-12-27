Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku

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Konya'da oynanan maça 11'de başlayan Miralem Pjanic, müsabakanın 80. dakikasında sakatlık geçirdi.

Kıran kırana geçen mücadelede omzundan sakatlanan Miralem Pjanic'in yerine Atiba oyuna girdi.

"GÖRÜNTÜLER NETTİR"

Maçın ardından sakatlandığı pozisyonla ilgili olarak Miralem Pjanic, "Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm. Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." dedi.