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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kararını verdi! Barcelona'ya dönüş...

#Miralem Pjanic#Beşiktaş#Barcelona
Beşiktaşta Miralem Pjanic kararını verdi Barcelonaya dönüş...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşiyor. Yönetim, takımdaki varlığından memnun olduğu Pjanic'i yeniden kiralamak için Barcelona'yı ikna etmeye çalışacak...

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Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Miralem Pjanic geliyor. Deneyimli yıldızın sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek ve Barcelona'ya dönecek. Ancak Boşnak orta saha, siyah-beyazlı ekipte kalmak istiyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmeye başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Boşnak futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğu, kulübü de benimsediği için yeni sezonda da siyah-beyazlılarda kalmak istiyor. Kartal'ın kiralama ücreti ödemediği ancak yıllık ücretinin 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşıladığı 31 yaşındaki futbolcudan yönetim de memnun.

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SEZON SONU MASAYA OTURACAKLAR

Pjanic'in iş disiplini ve karakterinin Başkan Ahmet Nur Çebi ile ekibini fazlasıyla etkilediği belirtildi. Yönetim, sezon bitiminde Barcelona ile yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için masaya oturacak.

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Ancak Beşiktaş'ın, Katalan ekibinde yıllık net maaşı 9 milyon Euro olan Pjanic'le yoluna devam edebilmesi için Barça'nın, yeniden bu paranın büyük bir bölümünü karşılaması gerekiyor.

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#Miralem Pjanic#Beşiktaş#Barcelona

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