Beşiktaş'ta Miralem Pjanic ilk kez idmana çıktı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

PJANIC SAHAYA İNDİ

Yeni transfer Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmana çıktı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.