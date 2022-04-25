Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'ye protesto şoku

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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Vodafone Park'ta oynanan Kasımpaşa maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Belçikalı golcü, müsabakanın 62. dakikasında oyundan alınırken siyah beyazlı taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, daha önce de protesto edilmişti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Michy Batshuayi, 14 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

Josef de Souza, Kayserispor maçında yok



Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta, mücadelenin 22. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü.

Bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Josef, önümüzdeki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

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Ligin ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş’ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza, yine Kayserispor’a karşı takımını yalnız bırakacak.