Beşiktaş'ta 'Metin-Ali-Feyyaz' devrimi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle ekonomik olarak daha zorlu bir süreç geçiren Siyah-Beyazlılar, yeni sezonun yapılanmasını şimdiden belirledi. Futbol şubesinin bütçesini olabildiğince kısıtlı tutacak olan Beşiktaş Yönetimi, bu konuda teknik direktör Sergen Yalçın’ı da bilgilendirdi. 47 yaşındaki teknik adamın da alt yapıdan gelecek gençlerle kadroda bir değişime imza atabilecek durumda olduklarını ilettiği ancak zamana ihtiyacı duyduklarını söylediği belirtildi.

‘Ufak takviyelerle süreyi kısaltırız’

Genç teknik adamın, konuyla ilgili olarak yöneticilerle yaptığı telefon görüşmesinde, “Alt yapıda kaliteli genç oyuncularımız var. Ama bu futbolcuların A takıma yüzde yüz uyum sağlayabilmesi için 3 yıla ihtiyacımız var. Bu süreci, ufak takviyelerle daha da kısaltabiliriz” dediği öğrenildi.

‘Bu yükün altından kalkarız’

Yalçın’ın, sözlerinin devamında, “Ben, Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar’lı efsane dönemi yaşadım. Eğer zaman verilirse alt yapıdaki gençlerimizle bu dönemi tekrar yaşatırız, bu yükün altından kalkarız” dediği bildirildi. Genç oyuncuların durumlarını yardımcıları aracılığıyla takip eden Yalçın, bu konuda özellikle Ozan Köprülü’den bilgi alıyor. (Fanatik)





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