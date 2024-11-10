Beşiktaş'ta Mete Vardar'dan maç sonu tepki: Ahlaktan yoksun hakem

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Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mete Vardar'ın açıklamaları;

Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti? Ahlaktan yoksun hakem.

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YÜZÜNE TÜKÜRÜRDÜM

Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!

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