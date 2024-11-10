×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Mete Vardar'dan maç sonu tepki: Ahlaktan yoksun hakem

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Başakşehir
Beşiktaşta Mete Vardardan maç sonu tepki: Ahlaktan yoksun hakem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 22:07

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başakşehir maçındaki hakem yönetimini eleştirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mete Vardar'ın açıklamaları;

Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti? Ahlaktan yoksun hakem.

Gözden KaçmasınGiovanni van Bronckhorst: Her şeyi denedik ama sonuç alamadıkGiovanni van Bronckhorst: Her şeyi denedik ama sonuç alamadıkHaberi görüntüle

YÜZÜNE TÜKÜRÜRDÜM

Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!