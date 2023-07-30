Beşiktaş'ta Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı!

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Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey transferlerini tamamlayan, Ante Rebic'i kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek olan Beşiktaş iç transferde önemli bir hamleye imza attı.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı. 34 yaşındaki kaleci, 2024'te bitecek sözleşmesini 2026'ya uzatan sözleşmeyi imzaladı.

Beşiktaş'ın bu imzayı da kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor.

Mert Günok geçen sezon kaleyi Ersin'den devraldıktan sonra 24 maçta forma giymiş ve kalesinde 23 gol görürken 7 maçta kalesini gole kapatmıştı.