Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu sevinci! Dönüş tarihleri...

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Üst üste iki kalecisi de sakatlanan Beşiktaş'ta milli aranın bitmesi bekleniyor. Takımın iki as kalecisi Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunurken, iki file bekçisinden de siyah beyazlılara müjde geldi.

MERT GÜNOK SEVİNCİ

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayan Mert Günok sahalara dönüyor.

TRT Spor'un haberine göre Mert, milli aranın ardından oynanacak Konyaspor maçıyla tekrar eldivenlerini giyecek. 35 yaşındaki eldiven, takımının kalesini korumak için yeniden hazır hale geldi.

ERSİN DE SAKATLIKTAN KURTULDU

Haberde Gaziantep FK maçından önce sakatlık geçiren Ersin Destanoğlu'nun da milli ara dönüşü kadroya dahil edileceği bilgisi paylaşıldı. Genç kalecinin de Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.

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PERFORMANSLARI NASIL?

Bu sezon toplamda 11 maça çıkan Mert Günok, kalesinde 13 gol gördü ancak 4 karşılaşmada gol yemeden takımını savunmayı başardı.

Ersin Destanoğlu ise bu sezon sadece takımının Eintracht Frankfurt'u ağırladığı mücadelede sahaya çıktı ve kalesinde 3 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk edeceği mücadele 20 Ekim Pazar günü oynanacak.

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma 16.00'da başlayacak.