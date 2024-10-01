Beşiktaş'ta Mert Günok: Sabrımız taştı, çileden çıkardılar

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Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, Kayserispor maçı sonrası hakem Atilla Karaoğlan ve ekibini sert sözlerle eleştirdi. Yayıncı kuruluştaki açıklamasına, “3-0’lık bir maçtan sonra genelde röportaja gelmek istemem ama kaptan olarak özellikle gelmek istedim” sözleriyle başlayan Mert, şöyle devam etti: “Geçen seneden beri, hatta bir önceki seneden beri, röportajlarımda daha önce hiç hakem konuşmadım. Beşiktaşımıza karşı sürekli kolay fauller veriliyor. Penaltı es geçiliyor. Futbolcuların da bir sabrı var.

KARTAL KAYRA’YA NİYE PENALTI VERMEDİNİZ?

Normalde sinirlenen bir insan değilim. Bugün verilen penaltı pozisyonunda çileden çıktım. Sabrınızın taştığı anlar oluyor. Gereksiz bir sarı kart gördüm. Bunun için de özür diliyorum. Geçen sene Emirhan’ın penaltı pozisyonu var. Kartal Kayra’ya niye vermediniz? Farklı farklı yorumlar, pozisyonlar, genelde bize karşı olduğunu hissediyoruz. Çok fazla sesimizi çıkarmıyorduk ama herkesin de bir sabrı var. Kaptan olarak bu şekilde seslenmek istedim.”