Beşiktaş'ta Mert Günok kalesinde bir kez daha devleşti

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Beşiktaş’ta son haftalarda takımda ayakta kalan belki de tek isim olan Mert Günok, dün da elde edilen 3 puanda aslan payını alan oyuncuların başında geldi. Skor 0-0 iken 18. dakikada Freddy’ye gol imkanı vermeyen tecrübeli kaleci 45- 2’de Bodrumlu oyuncunun kafa vuruşunu çıkardıktan sonra hemen devamında İmmobile’nin ters vuruşunda bir kez daha klasını konuşturdu.

Mert Gürok 63’te Taylan Antalyalı’ya gol imkanı vermezken, yaptığı toplam 4 kurtarışla görevini yaptı. Mert Günok bu sezon 17 karşılaşmada görev yaparken ceza sahası içinden kaleyi bulan 35 şutun 17’sini kurtardı. Mert ceza sahası dışından ise 8 şutun tamamında rakiplerine gol izni vermedi. Siyah beyazlı file bekçisi, Süper Lig’de 6, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda birer maçta kalesini gole kapattı.