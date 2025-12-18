Beşiktaş'ta Mert Günok için ayrılık ihtimali!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği sol bek, stoper ve orta sahaya verirken kaleci konusunda da çıkacak fırsatlara göre hamle gelebilir.

Siyah-beyazlılar, performansı uzun süredir eleştiri konusu olan Mert Günok, ekim ayından itibaren Ersin Destanoğlu'na devrederken savunmada bir türlü bitmeyen sorunlar, bu sezon kalenin kapanmamasında önemli bir faktör oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, devre arasında kaleci konusunun da araştırılmasını talep etti. Özellikle U23 kontenjanına uygun eldivenlere bakan siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden birisi Chelsea forması giyen Filip Jorgensen olurken özellikle Premier Lig'den genç isimler radara alındı.

Haberin Devamı

Beşiktaş için farklı isimler de ortaya atılırken bunların başında Manchester United forması giyen Altay Bayındır geldi. Ancak siyah-beyazlıların milli kaleci için bir girişiminin olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın kaleci alması durumunda ise uzun süredir yedek bekleyen Mert Günok ile yolların ayrılması da gündeme gelebilir. Tecrübeli eldiven için Kasımpaşa'ya gideceği yönünde haberler çıksa da şu anda böyle bir gelişme olmadığı vurgulandı.

Siyah-beyazlılar, ocak ayında Sergen Yalçın'ın istediği öncelikli mevkilere takviyenin ardından kaleci konusunu da değerlendirmeye alacak.