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Beşiktaş'ta Mert Günok depremi! Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

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#Beşiktaş#Konyaspor#Mert Günok
Beşiktaşta Mert Günok depremi Lyon ve Galatasaray maçlarında yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 18:23

Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Mert Günok'un Avrupa Ligi'nde Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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#Beşiktaş#Konyaspor#Mert Günok

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