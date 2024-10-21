Beşiktaş'ta Mert Günok depremi! Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

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Beşiktaş, Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Mert Günok'un Avrupa Ligi'nde Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.