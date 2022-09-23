Beşiktaş'ta merak edilen konuları açıkladı! Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Yusuf Demir ve Valerien Ismael...

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu'nun kontrat durumu, Valerien Ismael tartışmaları, Rachid Ghezzal ve yabancı kuralı hakkında önemli açıklamalar geldi.

İşte Ceyhun Kazancı'nın sözleri;

9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 Milyon €'ydu

10 MİLYON EURO KAR

7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 M€ + vergiler oldu. 23.5 M€ giden oyuncuların maaşı, 13.5 M€ gelen oyuncuların maaşı.

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KARAKTERLİ OYUNCULARLA ÇALIŞMAK ÖNEMLİ

Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon başarısız olduğu için tüm alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldı. Böyle karakterli oyuncularla çalışmak bizim için çok önemli.

SALİH UÇAN'IN MİLLİ TAKIM'A ALINMAMASI

Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı. Milli Takımı hak ettiğini düşünüyorduk, üzüldük. Bir oyuncu Beşiktaşlı diye alınmadığı gibi bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik bir açıklaması vardır

AVRUPA'NIN ERKEN OLDUĞUNU SÖYLEDİK

Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan için Avrupa'nın erken olduğunu söyledik. Bir sene daha kalabilirlerdi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurla

KONTRATINI UZATACAĞIZ

Ersin Destanoğlu'nun kontratıyla ilgili en ufak bir problem yok. Bunlar halledilir. Kontratının bitip ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Kontratını uzatacağız

VALERIEN ISMAEL'İN ÖNDERLİĞİNDE...

Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz.

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SAKATLIĞI DIŞINDA BİR PROBLEMİ YOK

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı dışında bir problemi yok. Sahada olamadığı için çok rahatsız. Büyük olmasa da hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Umuyorum gelecek hafta takımla beraber çalışmalara başlar.

DOKTORLARIMIZ DA DAHİL OLDU

Weghorst'un eşinin hamile olması sebebiyle görüşmelere doktorumuz da dahil oldu. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar... Hepsi bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz

JOSEF BİZİM KAPTANIMIZ

Josef bizim kaptanımız, çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Yaşadıklarına tepki gösterip üzülmekte haklı. Ancak ben fikirlerinin değişeceğini ve bizimle kalacağını düşünüyorum. Onunla sürekli konuşuyoruz

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SINIR REKABETİ ENGELLİYOR

Yabancı sınırını asla anlamlandıramıyorum. Düşünüyorum ve mantıklı gelmiyor. Yabancı serbest bırakıldığında da ne kadar iyi futbolcuların yetiştiğini biliyoruz. Serbestliğin oyuncu gelişimini etkilediğini düşünmüyorum. Sınır, rekabeti engelliyor

Hakemin Türk'ü ya da yabancısı olmaz. İyi olan maç hakem yönetmeli. Futbolcusu, sportif direktörü ya da hakemi... Türk-yabancı ayrımından ziyade ülkemizde işini iyi yapan kişiler görev almalı.

FENERBAHÇE MAÇI YORUMU

Fenerbahçe maçı önemli bir müsabaka. Ölüm kalım maçı gibi yansıtılsa da ligin çok başındayız, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Umuyorum güzel bir skor alacağız. Taraftarın desteği, coşkulu bir oyunla, Fenerbahçe maçını kazanacağımızı düşünüyorum

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YUSUF DEMİR İLE İLGİLENDİK

Yusuf Demir'le ilgilendik ancak yabancı sayıldığı için vazgeçtik.