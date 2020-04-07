Beşiktaş'ta menajer krizi! Dorukhan ve Burak Yılmaz...

Dorukhan Toköz için Beşiktaş yönetimiyle görüşmelerin durduğunu açıklayan menajer Necdet Ergezen’in, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş ile ilgili olarak yıllar önce sosyal medya üzerinden ağır ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Bu gelişme sonrasında yönetimin; bu ismin temsilciliğini yaptığı Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz’den Ergezen’le yollarını ayırmasını istediği öğrenildi. İki futbolcunun ise, “Bizim bir menajerlik şirketiyle anlaşmamız var. Bu kişiyle direkt bağımız yok. O, şirketin bir çalışanı. Biz şirkete gereken uyarıyı yapacağız ve o menajerle doğrudan bir bağlantımız kalmayacak” savunmasını yaptığı bildirildi.

Öte yandan Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla menajerlerinin sadece Ali Egesel ve Ogan Tarhan olduğunu duyurdu. (Fanatik)





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!