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Beşiktaş'ta Mehmet Topal koronavirüsü atlattı

#Beşiktaş#Mehmet Topal#Koronavirus
Beşiktaşta Mehmet Topal koronavirüsü atlattı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 21’inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Koronavirüs karantinası sona eren Mehmet Topal takımla çalışmalara geri döndü.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

MEHMET TOPAL GERİ DÖNDÜ

Koronavirüs karantinasında olduğu için Antalyaspor'la oynanan Süper Kupa ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçlarını kaçıran Mehmet Topal, yeniden takımla çalışmalara başladı.

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#Beşiktaş#Mehmet Topal#Koronavirus

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