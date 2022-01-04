Beşiktaş'ta Mehmet Topal kadrodan çıkarıldı

Katar'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta sakatlar can sıkarken tecrübeli futbolcu Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.
Topal, yarın akşam Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak olan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, Necip Uysal, Güven Yalçın, Serdar Saatçı ve Salih Uçan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürülmemişti.
Öte yandan sakatlıkları bulunan N'Koudou, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve koronavirüs testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal da yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.