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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi çifte müjde

#Beşiktaş#Pjanic#Montero
Beşiktaşta Medipol Başakşehir maçı öncesi çifte müjde

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları düzelen Pjanic ve Montero çalışmalara başladı.

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Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pasın ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Miralem Pjanic ve Francisco Montero da çalışmada yer aldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaşta Medipol Başakşehir maçı öncesi çifte müjde

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#Beşiktaş#Pjanic#Montero