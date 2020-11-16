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Futbol
Haber Giriş: 16.11.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir hazırlıkları sürüyor
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Süper Ligin 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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