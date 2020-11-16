Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Siyah beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30da yapacağı çalışmayla devam edecek.