Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Süper Ligin 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30da yapacağı çalışmayla devam edecek.
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