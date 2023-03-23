Beşiktaş'ta Maxim'den Fenerbahçe maçı açıklaması

Haberin Devamı

Deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Beeşiktaş'a transfer olan Alexandru Maxim'in açıklamaları şu şekilde:

Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim. Ben her zaman işime odaklandım. Transfer konuları menajerimin işiydi. Depremden sebebiyle kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkanım oldu. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de daha önce oynadım ama derbi maçı çok daha farklı atmosferde olacak. Benim de ilk derbim olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarlarımız için kazanmak ve herkesi mutlu etmek istiyoruz.