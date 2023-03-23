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Beşiktaş'ta Maxim'den Fenerbahçe maçı açıklaması

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#Beşiktaş#Maxim#Fenerbahçe
Beşiktaşta Maximden Fenerbahçe maçı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 17:27

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alexandru Maxim, akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Beeşiktaş'a transfer olan Alexandru Maxim'in açıklamaları şu şekilde:

Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim. Ben her zaman işime odaklandım. Transfer konuları menajerimin işiydi. Depremden sebebiyle kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkanım oldu. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de daha önce oynadım ama derbi maçı çok daha farklı atmosferde olacak. Benim de ilk derbim olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarlarımız için kazanmak ve herkesi mutlu etmek istiyoruz.

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#Beşiktaş#Maxim#Fenerbahçe

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