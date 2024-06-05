Beşiktaş’ta Mauricio Pochettino sesleri! Maliyeti 10 milyon Euro

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Beşiktaş’ın yeni sezon teknik direktör arayışlarında Mauricio Pochettino’nun da ismi geçiyor... Son olarak Premier Lig’de Chelsea’yi çalıştıran Pochettino ile görüşüldüğü, hatta siyah beyazlı yönetimin transferde önemli yol kat ettiği öne sürüldü. Chelsea’de 51 maça çıkan ve 1.78 puan ortalaması tutturan Arjantinli teknik adam daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG’de görev yaptı. Pocchettino Fransa’da lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Federasyon Kupası kazandı.

MALiYETi 10 MiLYON EURO

Kartal’ın listesindeki bir diğer isim de Barcelona ile yollarını ayıran Xavi Hernandez... Her iki teknik adamın da yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro olduğu belirtilirken önceliğin Pochettino olduğu gelen haberler arasında.