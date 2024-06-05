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Beşiktaş’ta Mauricio Pochettino sesleri! Maliyeti 10 milyon Euro

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#Beşiktaş#Mauricio Pochettino#Transfer
Beşiktaş’ta Mauricio Pochettino sesleri Maliyeti 10 milyon Euro
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

Arjantinli teknik adamla görüşüldüğü öne sürüldü. Siyah beyazlı yönetimin transfer pazarlığında önemli aşama kat ettiği belirtildi.

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Beşiktaş’ın yeni sezon teknik direktör arayışlarında Mauricio Pochettino’nun da ismi geçiyor... Son olarak Premier Lig’de Chelsea’yi çalıştıran Pochettino ile görüşüldüğü, hatta siyah beyazlı yönetimin transferde önemli yol kat ettiği öne sürüldü. Chelsea’de 51 maça çıkan ve 1.78 puan ortalaması tutturan Arjantinli teknik adam daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG’de görev yaptı. Pocchettino Fransa’da lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Federasyon Kupası kazandı.

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MALiYETi 10 MiLYON EURO

Kartal’ın listesindeki bir diğer isim de Barcelona ile yollarını ayıran Xavi Hernandez... Her iki teknik adamın da yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro olduğu belirtilirken önceliğin Pochettino olduğu gelen haberler arasında.

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#Beşiktaş#Mauricio Pochettino#Transfer

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