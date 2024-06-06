Beşiktaş'tan Mats Hummels hamlesi!

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Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Serie A ekibi Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki stoper Mats Hummels için devreye girdi.

Siyah-beyazlı yönetimin Alman savunma oyuncusunu transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Hummels ile Roma'nın ilgilendiği de belirtiliyor.