Beşiktaş'ta Masuaku'nun bileti kesildi!

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Beşiktaş'ta geldiği günden beri performansı eleştiri konusu olan, 160 bin Euro alacağı için kasım ayında kulübe ihtarname çekip FİFA’ya şikayet eden Arthur Masuaku, başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulunun kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Kulübün FİFA’dan ceza almaması için Demokratik Kongolu futbolcunun takımla birlikte antrenmana çıkmasına izin verilecek ancak maçlarda oynamayaca

CİDDİ TEMİZLİK YAPILACAK

Teknik heyet ve taraftarın da gözünden düşen 31 yaşındaki Masuaku, 29 Aralık’ta seçilecek yeni yönetim tarafından devre arasında satılacak ya da kiralık olarak gönderilecek.

Siyah beyazlı takımda ayrıca performansları yetersiz görülen Ernest Muci, Cher Ndour ve Al-Musrati de yönetim tarafından uyarıldı. Bonservisleri Beşiktaş’ta olan Muci ve Al-Musrati için kiralama dahil çok sayıda opsiyon gündeme gelirken, PSG’den kiralanan Ndour’un da geri gönderilmesi konuşulmaya başlandı. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, konuyla ilgili olarak, “Prime göre maç seçen futbolcular var. Onların kimler olduğunu biliyorum. Adana Demirspor’a bile kaybetmek ne demek! Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorlar. Seçildiğimizde takımda ciddi temizlik yapılacak” açıklamasını yapmıştı.

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