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Beşiktaş'ta Masuaku şoku! Maça saatler kala kadrodan çıkarıldı

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#Beşiktaş#Masuaku#Sakatlık
Beşiktaşta Masuaku şoku Maça saatler kala kadrodan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 16:25

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Arthur Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'de bu akşam Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Amartey de Rizespor maçında forma giyemeyecek.

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#Beşiktaş#Masuaku#Sakatlık

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