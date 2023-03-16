Beşiktaş'ta Masuaku için geri sayım!

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Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı sol bek Arthur Masuaku performansı ile büyük beğeni toplarken bonservisiyle birlikte Kartal olmaya artık çok yakın. Siyah beyazlıların sezon başında herhangi bir kiralama bedeli ödemediği Demokratik Kongolu futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun gerçekleşmesine sadece üç maç kaldı. Beşiktaş ve West Ham arasındaki sözleşme gereği, Kartal’da 25 lig maçında oynaması halinde satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek olan Masuaku şimdiden 22 karşılaşmayı tamamladı.

Şenol Güneş olumlu rapor verdi

Masuaku 25 maçı tamamladıktan sonra opsiyon devreye girecek ve Beşiktaş 2.2 milyon Euro ödeyerek şu anda yıllık 800 bin Euro kazanan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Takımın değişmez isimlerinden biri olan Masuaku’nun bonservisinin alınacak olması camiada büyük sevinç yarattı. Bu sezon duran toplardan atılan 9 golün hazırlayıcısı olan Masuaku, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle hazırlanacak olan kadronun kilit isimlerinden biri olacak. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Şenol Güneş’in Masuaku için olumlu rapor verdiğini ve oyuncunun bonservisini almak için heyecanlı olduklarını söyledi.

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