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Beşiktaş'ta Masuaku için geri sayım!

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#Beşiktaş#Masuaku#Süper Lig
Beşiktaşta Masuaku için geri sayım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa’da birçok kulübün listesine giren Arthur Masuaku’nun ‘elden kaçma’ tehlikesi bitmek üzere. Deneyimli oyuncu gelecek sezon oluşturulacak iddialı kadronun kilit isimlerinden biri olacak.

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Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı sol bek Arthur Masuaku performansı ile büyük beğeni toplarken bonservisiyle birlikte Kartal olmaya artık çok yakın. Siyah beyazlıların sezon başında herhangi bir kiralama bedeli ödemediği Demokratik Kongolu futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun gerçekleşmesine sadece üç maç kaldı. Beşiktaş ve West Ham arasındaki sözleşme gereği, Kartal’da 25 lig maçında oynaması halinde satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek olan Masuaku şimdiden 22 karşılaşmayı tamamladı.

Beşiktaşta Masuaku için geri sayım

Şenol Güneş olumlu rapor verdi

Masuaku 25 maçı tamamladıktan sonra opsiyon devreye girecek ve Beşiktaş 2.2 milyon Euro ödeyerek şu anda yıllık 800 bin Euro kazanan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Takımın değişmez isimlerinden biri olan Masuaku’nun bonservisinin alınacak olması camiada büyük sevinç yarattı. Bu sezon duran toplardan atılan 9 golün hazırlayıcısı olan Masuaku, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle hazırlanacak olan kadronun kilit isimlerinden biri olacak. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Şenol Güneş’in Masuaku için olumlu rapor verdiğini ve oyuncunun bonservisini almak için heyecanlı olduklarını söyledi.

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#Beşiktaş#Masuaku#Süper Lig

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