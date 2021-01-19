Beşiktaş'ta Mandzukic sonrası adaylar Niasse, Koita ve Pato! Salih Özcan ve Josef de Souza gelişmesi

Süper Lig'in 19. haftasında dev derbide Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, son aşamaya geldiği Mario Mandzukic'i Milan'a kaptırmıştı.

OUMAR NIASSE YENİDEN LİSTEDE

Bu gelişme sonrasında elindeki diğer isimlere yönelen yönetimin, Mandzukic hamlesi öncesinde kulübün gündeminde olan Oumar Niasse'ı tekrar hedefleri arasına eklediği bildirildi. Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sona eren ve yarım dönemi boşta geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içerisinde yeniden temas kurulacağı öğrenildi.

KOITA'YA TRANSFER ŞARTI

Kara Kartal'da forvet transferi konusunda listede yer alan bir diğer isim de Fode Koita... Beşiktaş'a katılmak için oldukça hevesli olan Gineli oyuncuya, 'Kasımpaşa'dan bonservisini alırsan seni değerlendirmeye alırız' mesajını ileten yönetim, bedelsiz bir seçenek oluşması halinde 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendirecek.

PATO GELMEYE HAZIR

Kartal'ın ayrıca dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato'nun durumunu da sorduğu öne sürüldü. Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'a, "Mandzukic'in beğenmediği paraya Pato gelmeye hazır. Eğer istersen temas kurabiliriz" dediği öne sürüldü..

SALİH ÖZCAN HAREKATI

Öte yandan kadrosunu gençleştirmek için potansiyelli oyuncular için de çalışma başlatan Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan'ın transferinde önemli aşama kaydettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında almak için Köln'le görüşeceği belirtildi.

JOSEF'E WEST BROMWICH TALİP

Galatasaray'dan Diagne'yi isteyen West Bromwich Albion teknik direktörü Sam Allardyce önceki akşam oynanan Beşiktaş derbisine gözlemci gönderdi... Beşiktaş ezeli rakibini 2-0 yenerken sahanın yıldızı maçın kilidini çözen ilk golü atan Josef oldu. Aynı zamanda Celta'dan Okay Yokuşlu'yu da isteyen İngiliz ekibinin gözlemcisinin hazırladığı raporda en yüksek notu Josef'e verdiği öğrenildi.



2017'de Fenerbahçe'de oynarken de Josef'i isteyen West Brom'un, Brezilyalı oyuncuya bir teklif yapabileceği iddiasını gündeme getirdi. Allardyce da, 2016 sezonunda C. Palace'ı çalıştırırken Josef'i Londra ekibine istemişti. Derbide attığı golle Galatasaray'ın direncini kıran isim olan Josef De Souza, Beşiktaş'ın topla en fazla buluşan oyuncu Josef oldu. 103 kez topla buluşan ve 91.3'yük pas yüzdesi yakalayan Brezilyalı yıldız oyuncu 10 ikili mücadeleden 9'u kazandı, 3 top kaptı, 3 de ara pası verdi. (Fotomaç)

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