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Beşiktaş'ta Malmö maçı mesaisi başladı

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#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#Malmö
Beşiktaşta Malmö maçı mesaisi başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 15:45

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncuların pas çalışması, 5’e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Malmö maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#Malmö

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