Beşiktaş'ta maç sonu hakem tepkisi: 'Daha dikkatli olmalılar'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 22:44

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Kaytaz'ın sözleri;

Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara.

KIRMIZI OLABİLECEK BİR POZİSYON

Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar.

PLANIMIZ TUTTU

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu.

HAKEMLER DAHA DİKKATLİ OLMALI

Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah

