Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden ilk isimler gençler oldu!

Beşiktaş yönetimi, koronavirüs dönemindeki maaşlar için futbolcularından indirime gitmelerini talep etti. Ortaçizgi'nin haberine göre bu talebe olumlu cevap veren ilk isimler gençler oldu...

Bu sezon A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.

Buna göre Beşiktaş'ın genç futbolcularına geçen sene aldıkları maaşlarına %15 indirim yapıldı.

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