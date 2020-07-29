MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden ilk isimler gençler oldu!
GeriFutbol Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden ilk isimler gençler oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden ilk isimler gençler oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden ilk isimler gençler oldu!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş yönetimi, futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken bu isteği kabul eden ilk isimler genç futbolcular oldu.

Beşiktaş yönetimi, koronavirüs dönemindeki maaşlar için futbolcularından indirime gitmelerini talep etti. Ortaçizgi'nin haberine göre bu talebe olumlu cevap veren ilk isimler gençler oldu...

Bu sezon A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.

Buna göre Beşiktaş'ın genç futbolcularına geçen sene aldıkları maaşlarına %15 indirim yapıldı.

Beşiktaşta maaş indirimini kabul eden ilk isimler gençler oldu

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle