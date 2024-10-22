×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Lyon maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Lyon
Beşiktaşta Lyon maçı hazırlıkları başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 15:30

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Haberin Devamı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5’e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 10.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Lyon maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar daha sonra deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Fransa’nın Lyon kentine gidecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Lyon

BAKMADAN GEÇME!