Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar, yıldızlarla yarışıyorlar

Beşiktaş’ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Avrupa’nın gollerde en iyi ikilsi olma yolunda ilerliyor. Siyah beyazlıların iki futbolcusu da Süper Lig’de şu ana kadar 13’er kez gol sevinci yaşamayı başardı.

LUKAKU’DAN 4 GOLLÜ FARK

Larin - Aboubakar ikilisi, 13 ve üstü gol atan takım arkadaşları sıralamasında Tottenham’lı Harry Kane (13) - Son Heung-Min (13) ile ikinci basamağı paylaşıyor. Listenin zirvesinde ise İnter adına 30 gole imza atan Romelu Lukaku (17) - Lautaro Martinez (13) ikilisi yer alıyor.

BEŞiKTAŞ KUPALI SEZONU YAKALADI

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Süper Lig’de oynadığı 25 karşılaşmada 56 kez gol sevinci yaşadı. Siyah beyazlılar, 2002-2003’ten bu yana 25 mücadelede 56 gole sadece bir sezon ulaşabilmişti. Kartal, 2015-2016’da bu başarıyı yakalarken, Süper Lig’de sezonu zirveye bitirmişti.

HASiC ATAMADI LiDERLiK KAÇTI

Maçın 87. dakikasında Beşiktaşlı Ajdin Hasic, net pozisyonda Denizlispor kalecisi Cenk Gönen’i aşamadı. Genç futbolcu bulduğu bu fırsatı gole çevirse, siyah beyazlılar Süper Lig’de averajla Galatasaray’ın önünde ilk sıraya yükselecekti.

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